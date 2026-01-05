Primăria comunei Groși informează cetățenii că programul de colectare a deșeurilor pentru anul 2026 nu a fost încă finalizat, întrucât operatorul de salubritate S.C. DRUSAL S.A. a propus modificarea frecvenței de colectare, prin reducerea traseelor. Administrația locală a solicitat menținerea aceleiași frecvențe de colectare ca în anul 2025, considerând că reducerea acesteia nu este în beneficiul comunității.

Totodată, autoritățile locale aduc la cunoștința publicului faptul că tarifele de colectare au fost majorate, de la 202,02 lei/tonă la 283,83 lei/tonă pentru deșeurile reziduale și de la 503,47 lei/tonă la 909,63 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile, creștere aproape dublă în acest caz.

Primăria comunei Groși nu a fost de acord și nu a votat majorarea tarifelor, acestea fiind aprobate în cadrul ședinței Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere Maramureș, desfășurată în luna decembrie, cu votul favorabil al mai multor primari.

În forma actuală a programului transmis de operator, există una sau chiar două săptămâni pe lună în care nu se colectează niciun tip de deșeu, situație pe care administrația locală o consideră inacceptabilă. În acest sens, se fac în continuare demersuri pentru remedierea situației și pentru asigurarea unui serviciu de salubrizare corespunzător.

Miercuri, 7 ianuarie 2026, colectarea deșeurilor menajere se va desfășura conform programului normal.

După finalizarea și aprobarea calendarului oficial de colectare, acesta va fi distribuit în întreaga comună și publicat pe toate canalele de informare ale Primăriei Groși.

Primăria mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru menținerea unui serviciu de salubrizare eficient și adaptat nevoilor comunității.