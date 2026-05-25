Ca urmare a unor imagini video apărute în spațiul public unde un tânăr este surprins în timp ce l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.