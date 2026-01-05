Marți, 6 ianuarie, de Praznicul Botezului Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa va săvârși Slujba Sfințirii celei Mari a Apei (Aghiasma Mare), pe esplanada catedralei.

Marți, 6 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului va sluji la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa va săvârși Slujba Sfințirii celei Mari a Apei în fața catedralei.

Miercuri, 7 ianuarie, de sărbătoarea închinată Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului și Sătmarului va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Scărișoara Nouă, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare, cu ocazia serbării hramului de iarnă al așezământului monahal.