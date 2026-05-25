În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției orașului Șomcuta Mare au intervenit pe D.N. 1C, în localitatea Șomcuta Mare, pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, un conducător auto de 32 de ani ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea bărbatului care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările.