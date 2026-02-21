Într-o vreme în care ecranele domină tot mai mult timpul copiilor, covorul povestitor readuce farmecul poveștilor spuse împreună. Îndrăgita aventură a celor trei purceluși și căsuțele lor sub formă inedită de covor povestitor au ajuns, în data de 19 februarie, la preșcolarii din grupele mică, mijlocie și mare de la Școala Profesională Fărcașa, Structura Grădinița cu Program Normal Tămaia (dir. prof. Viorelia Vele). Deși arhicunoscută, datorită modului de prezentare, povestea a fost receptată de cei mici ca fiind una nouă.

Interactivă și captivantă a fost lectura cărții „Ghici ce se ascunde aici! Florile”, o cărticică plină de surprize, care i-a încântat pe cei mici și le-a stimulat curiozitatea. Micuții au fost încurajați să-și folosească imaginația pentru a ghici ce se ascunde în spatele florilor.

La realizarea acestei activități au contribuit bibliotecara Paula Roman de la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Compartimentul Împrumut carte pentru copii și cadrele didactice: Alina Câmpan, Ana Pop și Roxana Vamoș.