La data de 21 februarie 1978, un moment de referință marca istoria Bisericii Romano-Catolice din România. Prin decretul nr. 123 al Sfintei Congregații pentru Episcopi, Papa Paul al VI-lea l-a numit pe pr. Petru Gherghel, în vârstă de doar 38 de ani, episcop al Dieceza Romano-Catolică de Iași.

Numirea a avut loc într-un context istoric dificil, însă avea să deschidă un capitol important în viața diecezei, marcat de statornicie, credință și slujire pastorală profundă. Timp de decenii, episcopul Petru Gherghel a fost un păstor dedicat, apropiat de cler și de credincioși, contribuind decisiv la consolidarea vieții ecleziale și comunitare din Moldova.

Astăzi, la împlinirea a 48 de ani de la numirea sa ca păstor al Diecezei de Iași, comunitatea catolică își exprimă recunoștința pentru rodnica sa slujire și pentru exemplul de dăruire oferit de-a lungul anilor.