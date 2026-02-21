Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, potrivit unei notificări primite de la Centrul Comun de Contact Giurgiu, autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad.

Camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu pot continua deplasarea pe aceste rute până la ridicarea restricțiilor.

Autoturismele pot circula în continuare, însă șoferii sunt rugați să manifeste prudență sporită, să folosească echipamente de iarnă corespunzătoare și să respecte semnalizarea rutieră.

Pentru evitarea situațiilor neplăcute, recomandăm consultarea periodică a surselor oficiale pentru informații actualizate privind starea drumurilor și condițiile de trafic.