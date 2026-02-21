Începând de luni, 23 februarie, perioada Postului Sfintelor Paști, la Schitul Schimbarea la Față din Baia Mare programul de rugaciune obișnuit se va îmbogăți cu slujbe specifice acestui timp liturgic pe care îl parcurgem.

De asemenea, Paraclisul Schitului Schimbarea la Față este deschis pe parcursul întregii zile, de luni până duminică, credincioșii având posibilitatea să-și găsească aici un moment de liniștire si con-vorbire cu Dumnezeu în rugăciune și, de asemenea, să își arate dragostea față de Sfântul Nectarie de Eghina – ocrotior al Paraclisului – închinându-se înaintea icoanei si a fragmentului din sfintele sale moaște, pe care Schitul nostru le adăpostește.