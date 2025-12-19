În cadrul Târgului Caritabil de Crăciun, desfășurat astăzi, publicul prezent a avut parte de un moment cu totul special, plin de emoție și autenticitate. Diana Borodi, alături de o parte dintre educatoarele Creșei Baia Mare, au format un Ansamblu Tradițional și au susținut un recital de colinde tradiționale românești, pregătit cu multă dăruire și suflet.

Momentul artistic a încântat audiența și a adus spiritul Crăciunului mai aproape de inimile celor prezenți, demonstrând încă o dată că tradițiile pot uni oamenii prin simplitate și emoție autentică.

Pe scenă a urcat și Irina Diana Pop, directorul Creșei Baia Mare, care a transmis un mesaj plin de căldură și recunoștință:

„Săptămâna Crăciunului ne aduce mai aproape de oameni, iar intenția noastră a fost de a ne apropia mai mult de sufletele celor prezenți, atât prin colind, cât și prin toate activitățile de Crăciun care s-au desfășurat în această săptămână în structurile Creșei Baia Mare. L-am primit cu drag pe Moș Crăciun în fiecare grupă din Creșa Baia Mare, iar azi l-am răsplătit cu colinde tradiționale, pregătite cu drag.”

În încheiere, reprezentanții Creșei Baia Mare au mulțumit tuturor celor prezenți pentru susținere și participare, transmițând urări de sărbători binecuvântate și un An Nou plin de împliniri.

Târgul Caritabil de Crăciun continuă să fie un prilej de solidaritate, generozitate și celebrare a valorilor autentice românești.