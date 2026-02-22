Luni
Ora 17:00: Canonul Sfântului Andrei Criteanul și Pavecernita cea Mare
Marți
Ora 17:00: Canonul Sfântului Andrei Criteanul și Pavecernita cea Mare
Miercuri
Ora 07:30: Paraclisul Maicii Domnului
Ora 17:00: Canonul Sfântului Andrei Criteanul și Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite
Joi
Ora 17:00: Canonul Sfântului Andrei Criteanul și Pavecernita cea Mare
Vineri
Ora 07:30: Acatistul Sfântului Iosif Mărturisitorul
Ora 17:00: Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite și Taina Sfântului Maslu
Sâmbătă
Ora 07:30: Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Pomenirea celor adormiți
Ora 17:00: Slujba Vecerniei
