Duminică, 22 februarie, de la ora 18.00, Sala Polivalentă din Vaslui a fost gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 14-a din Liga Zimbrilor. S-a terminat 35 egal, ânsă pe noi ne-ar fi ajutat infinit mai mult o victorie. Pe care n-am fost departe s-o obținem, însă n-am gestionat bine partea a doua și avantajul creat. Sigur, un egal e mai bun decât o înfrângere și s-a muncit pentru el.

Meci greu, pe un teren greu, în care “se poate înclina ușor steagul”. Minaur a făcut o primă repriză impecabilă, chiar dacă gazdele au fost cele care au încercat să dicteze ritmul. S-a jucat rapid, însă Minaur știe și acest tip de joc. Dovada? A marcat de 21 de ori în prima parte și a condus în trei rânduri la 7 goluri diferență. Makaria a prins și el ce a fost nevoie (și au fost 8 mingi parate în 30 de minute), astfel că la pauză s-a intrat cu 15-21. De la gazde s-a descurcat cel mai bine Dragoș Hanțaru, liderul la zi în clasamentul golgheterilor din Liga Zimbrilor.

Gazdele încep partea secundă cu o apărare extrem de sus și foarte agresivă. Noi încasăm eliminări, iar Erik Pop este descalificat în min. 36. Scorul se strânge foarte repede: 21-23 (38), iar Nuno Farelo cere time-out. Vaslui vine la un gol, dar mergem mai departe și e bine că arbitrii nu cedează presiunii. E 24-26 și jucăm 7 contra 6. Două atacuri ne ies: 25-28 (46). Mai sunt 10 minute și distanța rămâne de 3 goluri: 27-30. Ratăm 7m, Vaslui trimite în bară. Yaschanka își aduce echipa la un singur gol diferență: 31-32 (54). Stanciu înscrie din extremă: 31-33 (54.45). Armanu cere time-out. Gal înscrie de pe 6m central, iar Fotache este eliminat două minute. Gazdele interceptează un balon și înscriu prin Gal: 33-33 (55.52). Se cam joacă om la om pe tot terenul. Sunt lupte grele. Nagy aruncă din fault și scoate un 7m. Kotrc transformă: 33-34 (56.51). “Rovinele” se mută de pe un semicerc pe altul. Fault pe 6m în extremă și Racolța vede direct cartonașul roșu. 7m pentru gazde, înscrie Hanțaru: 34-34 (57.39). Pierdem mingea, apoi Hanțaru scapă singur pe 6m și trimite în bară. Iar pierdem mingea, dar avem noroc că pasa lui Aungurenci pe contraatac este slabă. Nuno Farelo cere time-out. Un minut și două secunde din meci. Încercăm să marcăm, gazdele se apără bine. Botea înscrie și mai sunt 31 de secunde, iar Armanu cere timp de odihnă: 34-35. Din păcate, Hanțaru înscrie cu cinci secunde înaintea ultimului fluier. Mai aruncăm o dată la poartă, dar nu poți da gol din parcare.

CSM Vaslui – CS Minaur Baia Mare: 35-35 (15-21)

Sala Polivalentă din Vaslui; cca 1000 spectatori

Arbitri: Ionu] Marian Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

Aruncări de la 7m: 6-6 (transfoirmate: 5-4; au ratat: Hanțaru / Pavlov, Botea). Minute de eliminare: 8-16 (Vucicevic, Y. Pop, Aungurenci, Gal / E. Pop 3, Fotache 2, Botea, Bordeanu; în min. 36 E. Pop a fost descalificat pentru trei eliminări; în min. 57, Racolța a primit cartonaș roșu)

Vaslui: Adrian-Ioan Țenghea (7 interven]ii, a apărat un 7m), Dumitru-Vlăduț Rusu (4 interven]ii, a apărat un 7m) – Rareș Andrei Ștefan 3, Aidenas Malasinkas 2 (unul din 7m), Alexandru Ionescu (nu a jucat), Andrei-Robert Popa, Andy Ștefan Armanu 1, Marius Alin Szoke (nu a jucat), Nemania Vucicevic, Yuriy Pop, Arnad Hamzic, Bogdan Marian Păunescu, Ciprian Iulian Aungurenci 3, Dominik Gal 10, Andrei Yaschanka 2, Dragoș Hanțaru 14 (4 din 7m). Oficiali: Gabriel Benone Armanu, Marius Bogdan Pralea, Constantin Căldare, Dragoș Dumitru Soare

Minaur: Anton Terekhov (3 interven]ii, a apărat un 7m), Darius-Cătălin Makaria (10 interven]ii) – Robert Nagy 2, Cosmin-Alexandru Stanciu 2, Tudor Botea 8 (unul din 7m), Mario Alberto Racol]a 2, David Pavlov 4 (2 din 7m), Ștefan-Gabriel Cumpănici 3, Milan Kotrc 7 (unul din 7m), Ștefan Mark Adoreanu Kraiger, Antonio Ovidiu Bordeanu, Erik Leonard Pop 1, Anderson Da Silva Mollino 5, Viorel Fotache 1, Lucas Alexandru Sabou, Ovidiu Ardelean (nu a jucat). Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor

Etapa 14

HC Buzău – CSM Sighișoara: 38-29

“U” Cluj-Napoca – Potaissa Turda: 24-26

CSM Constanța – Dinamo București: 23-33

SCM Poli Timișoara – CSU Suceava: 30-25

CSM București a stat.

Clasament

Dinamo București – 20p (413-292) – 12 ACS HC Buzău – 20p (385-360) – 12 Poli Timișoara – 16p (387-367) – 13 CSM Vaslui – 16p (394-395) – 13 CSM București – 15p (342-331) – 12 Potaissa Turda – 14p (335-318) – 12 Minaur Baia Mare – 14p (368-363) – 13 CSU Suceava – 11p (410-435) – 13 “U” Cluj-Napoca – 8p (352-393) – 13 CSM Constanța – 4p (349-394) – 13 CSM Sighișoara – 0p (313-400) – 12

