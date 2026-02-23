Vremea s-a încălzit față de zilele precedente. În cursul serii și al nopții a plouat pe arii extinse. La munte a nins. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări temporare în zonele de deal și de munte, unde a viscolit ninsoarea și spulberat zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -3 grade Celsius, în Pasul Prislop -2 grade Celsius, Cavnic -1 grad Celsius, la Târgu Lăpuș și în Pasul Gutâi 0 grade Celsius, la Moisei și Borșa 1 grad Celsius, Ocna Șugatag 2 grade Celsius, Baia Mare și Sighetu Marmației 3 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 36 cm la stația meteo Iezer, 14 cm în Pasul Prislop, 12 cm în Pasul Gutâi.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu opt utilaje și s-au răspândit 39 tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Prislop și în Pasul Gutâi și pe DN17C, Dealul Ștefăniței.

Pe carosabilul DN18 în Pasul Gutâi se găsește depus un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 1 cm. Se acționează cu utilaje și material antiderapant.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu cinci utilaje și s-au împrăștiat 50 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice au partea carosabilă curată și umedă. Cerul este acoperit. Plouă în județ.

Cade lapoviță în zonele de deal și la munte. Fulguiește în Pasul Prislop. Vântul prezintă intensificări temporare în Pasul Prislop și în zona înaltă de munte, unde spulberă zăpada. Se semnalează ceață în zonele joase și în zona înaltă de munte.

Vremea rămâne și astăzi caldă. Pe arii extinse va ploua, în zonele de deal și de munte vor cădea precipitații mixte sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, iar cele minime între -1 grad și 1 grad. Izolat vor fi condiții de ceață.