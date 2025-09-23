Stimați conducători auto, felul în care vă raportați la respectarea regulilor de circulație are implicații multiple asupra gradului de siguranță pe drumurile publice! Ceea ce lipsește în momentul producerii unor tragedii la trecerile la nivel cu cale ferată este exact respectarea cu strictețe a regulii privind asigurarea.

Întrucât consecințele unor abateri pot fi devastatoare, astăzi, 23 septembrie, sub coordonarea polițiștilor Serviciului Rutier se reiau activitățile de verificare și control în zona trecerilor la nivel cu cale ferată. Acțiunea se derulează pe raza întregului județ, în special în zonele identificate ca având un risc crescut de producere a accidentelor.

Scopul acțiunii este reducerea numărului accidentelor soldate cu victime și/sau pagube materiale însemnate, ce au loc în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, dar și depistarea participanților la traficul rutier care nu respectă regulile de trecere la nivel cu calea ferată.

Respectați semnificația indicatoarelor rutiere și regulile de circulație aplicabile în zonele de trecere la nivel cu cale ferată! Opriți în mod obligatoriu la trecerile semnalizate cu STOP! Asigurați-vă temeinic înainte de traversare!

Scopul acțiunii de astăzi nu este sancționarea, ci prevenția.