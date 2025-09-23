Județul Maramureș continuă să consolideze legăturile de prietenie și colaborare cu Republica Moldova, prin semnarea pe 19 septembrie 2025, în Baia Mare, a trei noi acorduri de cooperare și înfrățire cu raioanele Anenii Noi, Nisporeni și Ștefan Vodă. Evenimentul se înscrie în calendarul prestabilit al activităților de relații internaționale al Consiliului Județean Maramureș destinate să sprijine parcursul european al Republicii Moldova și să coaguleze apartenența comună la limba și cultura românească.

Ceremonia oficială de semnare a Acordurilor de cooperare și înfrățire s-a desfășurat la Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare, în prezența unor delegații oficiale de rang înalt, inclusiv din partea Ambasadei Republicii Moldova la București, a reprezentanților din administrația publică locală, marcând un nou capitol al Consiliului Județean Maramureș în relațiile bilaterale dintre cele două țări.

În cadrul ceremoniei solemne, Acordurile de cooperare și înfrățire au fost semnate de Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și de Alexandru Moisei, președintele Raionului Anenii Noi, Ion Diavor, președintele Raionului Nisporeni, Olga Luchian, președintele Raionului Ștefan Vodă, în prezența prefectului județului Maramureș, Florian Valeriu Sălăjeanu, a oficialităților administrației publice locale, președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a ministrului-consilier Andrei Pălăduță, din partea Ambasadei Republicii Moldova în România și a consulului onorific la Baia Mare, Florentin Tuș.

„Maramureșul și Republica Moldova împărtășesc nu doar rădăcini culturale și istorice comune, ci și o viziune comună pentru dezvoltarea durabilă între regiuni. Încurajarea și implicarea activă în relații de cooperare în toate domeniile, educație, economie, cultură, de ambele părți ale Prutului, aduce prosperitate pentru comunitățile noastre. Noile acorduri reprezintă un angajament ferm de a dezvolta aceste legături și de a construi împreună proiecte dedicate bunăstării reciproce”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea.

Prin aceste noi înfrățiri, Maramureșul continuă o tradiție de colaborare începută de președintele Gabriel Valer Zetea în anul 2019 cu Raionul Strășeni, urmată de parteneriate similare cu Raionul Hîncești (2020) și Raionul Ungheni (2023). Aceste acorduri au dat naștere unor inițiative comune de succes, de la schimburi culturale și proiecte educaționale, finanțări ale unor obiective de interes publice, la colaborări economice și promovarea tradițiilor locale din fiecare regiune.

Prin extinderea rețelei de cooperare și înfrățire cu raioanele din Republica Moldova, județul Maramureș își reafirmă rolul activ în sprijinirea activităților de integrare europeană și promovare a valorilor comune din cele două țări. Evenimentul de semnare a înfrățirilor s-a desfășurat în cadrul programului oficial al ediției aniversare cu numărul 30 a expoziției „Rivulus Dominarum” și a Salonului „Republica Moldova prezintă”, un proiect de tradiție organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș împreună cu Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova.

Programul delegaților din Republica Moldova a inclus și o vizită de prezentare a atracțiilor turistice din județ, în localitatea Suciu de Sus, unde au avut ocazia să descopere Maramureșul eco-rural cu toate componentele sale: naturale, culturale, gastronomice și economice.