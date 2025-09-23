Gabriel Ștețco, secretar de stat, a anunțat că poartă discuții concrete cu reprezentanții Via Transilvanica pentru ca celebrul traseu de drumeție să includă și județul Maramureș.

„Vreau ca Via Transilvanica să traverseze și Maramureșul, iar în acest sens am discutat concret cu reprezentanți traseului, despre cum putem realiza această legătură”, a declarat Ștețco.

Acesta a subliniat că un astfel de proiect ar aduce beneficii majore comunităților locale, punând județul pe harta internațională a turismului de aventură. „Răspunsul este simplu: pentru ca zecile de mii de drumeți din întreaga lume care parcurg anual Via Transilvanica să ajungă și în județul nostru, să descopere frumusețile naturii, obiectivele UNESCO, patrimoniul nostru cultural și mai ales, ospitalitatea maramureșenilor”, a precizat el.

Potrivit datelor oficiale, numai în anul 2024, peste 30.000 de drumeți din 36 de țări au parcurs traseul, ceea ce a generat dezvoltare economică și venituri pentru comunitățile prin care trece.

Via Transilvanica se află în prezent în proces de atestare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Gabriel Ștețco a dat asigurări că va sprijini acest demers, astfel încât traseul să fie omologat și extins și în Maramureș.