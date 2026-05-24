La data de 24 mai a.c., în jurul 03.40, polițiștii din Ulmeni au intervenit în localitatea Țicău, pentru soluționarea unui accident rutier.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că un bărbat a condus un autoturism pe D.J. 108 A, în localitatea Țicău și nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

În urma accidentului rutier, un pasager a fost rănit, iar un echipaj SMURD, care a intervenit la fața locului, i-a acordat îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii continuă cercetările.