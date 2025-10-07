Orașul Seini devine un punct de referință pe harta medicală a României. Joi, 9 octombrie 2025, de la ora 11:00, are loc inaugurarea oficială a Centrului PET-CT RMN Casa Rusu din Seini, un proiect realizat în parteneriat cu Primăria orașului Seini.

Noul centru reprezintă un pas major pentru viitorul imagisticii medicale și al diagnosticării oncologice, fiind dotat cu un sistem PET-CT digital de ultimă generație, echipat cu inteligență artificială (AI). Aparatul, produs de United Imaging Healthcare, promite investigații mai precise, timpi reduși de analiză și o acuratețe sporită în depistarea afecțiunilor oncologice.

Evenimentul de deschidere va reuni oficiali din domeniul medical și administrativ, printre care:

Dr. Alexandru Florin Rogobete , secretar de stat în Ministerul Sănătății,

Dr. Florian Valeriu Sălăjeanu , prefectul județului Maramureș,

Ec. Gabriel Valer Zetea , președintele Consiliului Județean Maramureș,

reprezentanți ai United Imaging Healthcare ,

cadre universitare și specialiști din domeniul medical.

Primarul orașului Seini, Gabriela Florica Tulbure, a transmis că deschiderea centrului este „un moment istoric pentru comunitate și un exemplu de colaborare între administrație și mediul privat în beneficiul sănătății publice”.

După ceremonia oficială și tăierea panglicii, participanții vor putea vizita centrul în cadrul unui tur ghidat și vor asista la o conferință de presă și o sesiune de networking.

După-amiaza va fi dedicată unui workshop medical cu teme precum: utilizarea PET-CT în medicină nucleară, traseele clinice în oncologie și rolul inteligenței artificiale în diagnosticarea bolilor.

Evenimentul se va încheia cu o recepție organizată la Restaurantul STILL din Seini, în cinstea acestui moment important pentru dezvoltarea serviciilor medicale din regiune.