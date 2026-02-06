Sancțiuni contravenționale de peste 23.000 de lei și țigarete nemarcate confiscate, în cadrul unei acțiuni organizate de polițiști la Coltău

Acțiunile preventive ale polițiștilor au ca scop protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. Prin controale, verificări și activități de informare, poliția contribuie la menținerea ordinii și la descurajarea comportamentelor ilegale.

Joi, 5 februarie a.c., timp de două ore, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au desfășurat o acțiune pe raza comunei Coltău.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Astfel, pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 68 de autoturisme și au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, 12 dintre acestea fiind pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul a patru autoturisme, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare.

Tot în cadrul planului de acțiune, polițiștii au aplicat o sancțiune în baza Legii nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal și au confiscat 40 pachete de țigări nemarcate.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și al jandarmilor.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 23.000 de lei