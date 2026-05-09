La data de 8 mai a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă și cei ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, împreună cu reprezentanți din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Maramureș, au organizat acțiuni, în zona târgurilor din localitățile Strâmtura și Ariniș.

Acțiunea a vizat verificarea legalității transportului și comercializării de animale vii. În cazul celor care desfășoară activități de comercializare a animalelor, au fost efectuate verificări pentru a se stabili dacă sunt respectate prevederile legale în domeniul protecției animalelor, dar și pentru combaterea deținerii și comerțului ilegal cu specii de faună protejate de lege.

În urma activităților, polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, pentru abateri constatate la regimul rutier.

Totodată, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 26.000 de lei.

Pe parcursul derulării activităților, polițiștii au făcut recomandări și au informat cetățenii cu privire la condițiile de deținere și protejare a animalelor, potrivit legilor în vigoare.

Acțiunea de la Strâmtura s-a realizat cu sprijinul jandarmilor maramureșeni