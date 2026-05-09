Procurorii din Baia Mare au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat care a lovit cu pumnii doi paramedici din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, în timp ce se afla în autospeciala SMURD, iar una dintre victime are nevoie de două săptămâni de îngrijiri medicale.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare au anunţat, joi, că un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore pentru comiterea a două infracţiuni de ultraj.

„În data de 01.05.2026, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în localitatea Mireşu Mare, în interiorul autospecialei SMURD, i-a aplicat două lovituri cu pumnul în zona feţei persoanei vătămate plutonier adjutant – paramedic din cadrul ISU Maramureş, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, provocându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 12-14 zile de îngrijiri medicale”, au anunţat procurorii.

Ei au precizat că, în aceleaşi circumstanţe, bărbatul l-a lovit cu pumnul în zona feţei pe un alt paramedic din cadrul ISU Maramureş, provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare două-trei zile de îngrijiri medicale.