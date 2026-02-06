Primăria localității Groși informează cetățenii că, marți, 10 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, va fi suspendată furnizarea energiei electrice în mai multe zone, ca urmare a lucrărilor la rețeaua electrică de pe strada Stejarului.

Zonele afectate includ:

PT 6 Groși – Mănăstirea Habra

Str. Stejarului și străzile adiacente

Str. Bradului și adiacente

Str. Dumitru Fărcaș – zona de ieșire spre strada Lavandei, de la intersecția cu str. Stejarului, inclusiv adiacente

Autoritățile locale recomandă cetățenilor să își ia măsurile necesare pentru perioada întreruperii și mulțumesc pentru înțelegere.