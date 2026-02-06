Primăria localității Groși informează cetățenii că, marți, 10 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, va fi suspendată furnizarea energiei electrice în mai multe zone, ca urmare a lucrărilor la rețeaua electrică de pe strada Stejarului.
Zonele afectate includ:
-
PT 6 Groși – Mănăstirea Habra
-
Str. Stejarului și străzile adiacente
-
Str. Bradului și adiacente
-
Str. Dumitru Fărcaș – zona de ieșire spre strada Lavandei, de la intersecția cu str. Stejarului, inclusiv adiacente
Autoritățile locale recomandă cetățenilor să își ia măsurile necesare pentru perioada întreruperii și mulțumesc pentru înțelegere.
Lasă un răspuns