La data de 8 mai a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați să intervină la un scandal, la locuința unei familii din localitate.

Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a unor discuții purtate în contradictoriu, între trei membri ai unei familii a avut loc un scadal.

În cadrul conflictului, unei femei i-a fost creată o stare de temere, după ce socrul său i-ar fi adresat amenințări.

Polițiștii au evaluat situația și au constatat că pentru siguranța victimei, se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de amenințare, iar sub supravegherea procurorului, continuă cercetările.