Data de 4 iunie marchează împlinirea a 106 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, unul dintre documentele fundamentale care au consfințit noua ordine politică din Europa după Primul Război Mondial.

Tratatul a fost semnat la 4 iunie 1920, la Palatul Marele Trianon din Versailles, între Puterile Aliate și Asociate și Ungaria, stabilind noile frontiere ale statului maghiar după destrămarea Imperiului Austro-Ungar.

Pentru România, documentul a avut o importanță deosebită, deoarece a reprezentat recunoașterea internațională a unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, hotărâtă prin Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Tratatul de la Trianon este considerat unul dintre actele diplomatice care au confirmat noua configurație teritorială a Europei Centrale și de Est, în conformitate cu principiul autodeterminării popoarelor promovat după încheierea conflictului mondial.

În România, ziua de 4 iunie este marcată anual prin manifestări comemorative, conferințe și activități culturale dedicate evocării contextului istoric și a semnificației documentului pentru statul român modern.