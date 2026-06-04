Asociația ASSOC a organizat un nou atelier dedicat dezvoltării competențelor de comunicare pentru voluntarii internaționali implicați în proiectele Corpului European de Solidaritate (ESC).

Activitatea a fost susținută de Ileana Hotico și a avut ca scop îmbunătățirea abilităților de exprimare, ascultare activă și prezentare în public ale participanților. În cadrul workshopului, voluntarii au explorat metode și instrumente practice care îi pot ajuta să comunice mai eficient, să își susțină ideile cu încredere și să interacționeze mai bine în contexte multiculturale.

Reprezentanții ASSOC subliniază că dezvoltarea competențelor de comunicare este esențială pentru tinerii care trăiesc, învață și activează în medii internaționale, contribuind atât la dezvoltarea personală, cât și la succesul activităților de voluntariat.

Organizația i-a mulțumit Ileaniei Hotico pentru implicare, disponibilitate și contribuția adusă formării voluntarilor internaționali găzduiți de ASSOC.

Sursa: Asociația ASSOC