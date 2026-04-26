În noaptea de 25 spre 26 aprilie, în intervalul orar 23:00–02:00, polițiștii municipiului Baia Mare au desfășurat, pe raza localității Lăpușel, o acțiune cu efective mărite, având ca scop menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță.

Activitățile au vizat locurile frecventate de tineri pe timpul nopții, fiind realizate verificări privind respectarea normelor legale, prevenirea și combaterea consumului de substanțe cu efect psihoactiv, precum și protejarea minorilor.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști din Serviciului de Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului Criminalistic-Grupa Canină, precum și pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș.

Pe parcursul derulării acțiunii au fost legitimate mai multe persoane, iar în scopul depistării unor bunuri interzise la deținere, polițiștii au efectuat controlul asupra acestora.

De asemenea, pentru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, dintre acestea, una fiind pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, iar alta pentru abateri săvârșite potrivit Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Alte două sancțiuni au fost aplicate în baza Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 40.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au confiscat o sumă de bani pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, fiind provenită din activitățile comerciale desfășurate.

Astfel de acțiuni vor continua să fie desfășurate de polițiști, acestea având un rol esențial în prevenirea comportamentelor de risc, dar și în cultivarea unei atitudini responsabile față de propria siguranță. ‎