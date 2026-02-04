Comunitatea greco-catolică din localitatea Racșa – Satu Mare semnalează o serie de probleme grave legate de exercitarea libertății religioase, acuzând autoritățile locale și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe de marginalizare sistematică și blocarea dreptului de a construi un lăcaș de cult.

Potrivit reprezentanților comunității, în prezent slujbele greco-catolice se desfășoară într-o clădire școlară dezafectată, iar autoritățile locale ar fi amenințat în repetate rânduri cu evacuarea acestora. Lipsa unui spațiu de cult adecvat ar fi determinat o parte dintre credincioși să renunțe la participarea publică la viața religioasă.



Greco-catolicii din Racșa susțin că, deși parohia dispune de teren și există disponibilitate din partea credincioșilor pentru construirea unei biserici, primăria refuză eliberarea documentelor necesare, inclusiv acordarea accesului printr-un drum de servitute de câțiva metri, necesar ajungerii la teren. În urma unor cereri depuse în ultimii ani, autoritățile ar fi invocat necesitatea actualizării cadastrale a actelor, motiv considerat de comunitate nejustificat din punct de vedere legal.

Situația este amplificată, potrivit acelorași surse, de relațiile apropiate dintre conducerea administrației locale și reprezentanții Bisericii Ortodoxe, context care ar fi favorizat decizii unilaterale în detrimentul minorității confesionale. Comunitatea reclamă lipsa dialogului și a unor soluții echitabile.



Din punct de vedere istoric, Racșa a fost o parohie greco-catolică veche, menționată în Șematismul din 1932 cu peste 1.500 de credincioși, în timp ce comunitatea ortodoxă număra atunci doar câteva zeci de persoane. Reprezentanții greco-catolicilor afirmă că biserica de piatră construită în 1860, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ar fi fost retrocedată după 1990, însă ulterior ar fi ajuns, prin diverse proceduri administrative, în folosința confesiunii majoritare, fără a se ține cont de istoria greco-catolică a lăcașului.



De asemenea, comunitatea contestă adăugarea, în anul 2016, a unui al doilea hram bisericii din Racșa, considerând acest gest o rescriere a identității istorice și confesionale locale.

Greco-catolicii din Racșa afirmă că, la peste trei decenii de la căderea regimului comunist, drepturile lor religioase rămân fragile, iar lipsa accesului la proprietăți, infrastructură și sprijin instituțional pune sub semnul întrebării însăși supraviețuirea comunității.

Până la această oră, autoritățile locale și reprezentanții Bisericii Ortodoxe nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate.