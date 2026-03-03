Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș a dispus, la data de 25 februarie 2026, trimiterea în judecată a trei inculpați, într-un dosar instrumentat cu sprijinul Direcția Generală Anticorupție.

Un agent-șef principal de poliție din cadrul IPJ Maramureș – Poliția Orașului Borșa se află în arest la domiciliu, fiind acuzat de mai multe infracțiuni, printre care acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, folosirea de informații nedestinate publicității și fals intelectual.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2024, polițistul ar fi furnizat persoane neautorizate informații confidențiale despre controale rutiere și silvice, planificarea serviciilor, amplasarea filtrelor rutiere și componența echipajelor. De asemenea, între 2021 și 2025, ar fi accesat fără drept baze de date ale Poliției pentru verificarea permiselor de conducere și a unor autovehicule, la solicitarea unor persoane.

Ancheta mai relevă că inculpatul ar fi intervenit pentru a evita sancționarea unor șoferi, inclusiv persoane care conduceau cu permisul suspendat sau reținut, și ar fi întocmit în fals o declarație de martor, contrafăcând semnătura unui coleg aflat în afara țării.

În același dosar, un agent principal de poliție este judecat în stare de libertate pentru complicitate la fals intelectual, iar o persoană fără calitate specială a fost trimisă în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Dosarul urmează să fie soluționat de instanța competentă.