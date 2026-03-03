Duminică, 8 martie, în duminica a 2-a din Postul Mare și de Ziua Internațională a Femeii, la Schitul „Schimbarea la Față” din Baia Mare va avea loc evenimentul intitulat „Femeia creștină – o candelă vie și mărturisitoare a Ortodoxiei”.

Într-un context social în care se discută intens despre roluri și redefiniri, organizatorii propun un moment de reflecție asupra chipului femeii ca lumină și izvor de viață, ca factor de echilibru și sfințenie în familie, în Biserică și în societate.

Evenimentul va începe la ora 17:00 cu Slujba Vecerniei, urmată de conferința susținută de Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop. Întâlnirea va fi structurată în două părți: o prelegere a invitatului și un dialog deschis cu participanții, în cadrul căruia vor putea fi adresate întrebări și căutate răspunsuri.

Evenimentul este organizat de ASCOR Baia Mare, cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.