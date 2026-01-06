Aeroclubul României, prin Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare, anunță organizarea unor cursuri gratuite de zbor și salt cu parașuta, dedicate tinerilor pasionați de aviație.

Cursurile sunt destinate obținerii licențelor de parașutist, pilot planor și pilot privat (PPL), acestea din urmă fiind exclusiv contra cost. Înscrierile se desfășoară în perioada 05 ianuarie – 06 februarie 2026.

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 23 de ani, iar activitățile practice de zbor pentru obținerea licenței PPL pot începe de la vârsta de 15 ani, în timp ce disciplina parașutism este accesibilă după împlinirea vârstei de 16 ani.

Cei interesați pot obține informații suplimentare și se pot înscrie la adresele: cursuribaiamare@ar.ro, 0726 678 535 / 0742 096 732 / 0735 302 847

Reprezentanții Aeroclubului României îi invită pe tineri să descopere tradiția și pasiunea pentru zbor, într-un cadru organizat, sigur și profesionist.