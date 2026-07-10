Asociația Fight for Animals Baia Mare a încheiat cu succes o nouă campanie de sterilizări gratuite, desfășurată în comuna Copalnic Mănăștur. Acțiunea, organizată la Căminul Cultural din localitate, a reunit proprietari de animale din toate satele comunei, care au venit pentru a beneficia de serviciile oferite de echipa medicală.

În cadrul campaniei au fost sterilizate 68 de animale, majoritatea femele, contribuind astfel la reducerea numărului de animale abandonate și la prevenirea înmulțirii necontrolate.

Reprezentanții asociației subliniază că fiecare astfel de intervenție reprezintă un pas important spre diminuarea suferinței animalelor și spre dezvoltarea unei comunități în care acestea sunt tratate cu responsabilitate. Totodată, aceștia au anunțat că există solicitări din tot mai multe localități ale județului și că organizarea unei noi campanii este deja în pregătire. Campania a fost posibilă datorită sprijinului oferit de organizațiile germane EIN Herz fuer Streuner și FAM for Dogs, care susțin constant proiectele dedicate protecției animalelor din Maramureș.

Intervențiile medicale au fost realizate de echipa AlfaVet – Centru Medical Veterinar, iar buna desfășurare a acțiunii a fost asigurată și cu ajutorul voluntarilor Mădălin, Diana, Bogdan și Paul. Asociația a transmis mulțumiri și Primăriei Copalnic Mănăștur pentru implicarea în organizarea campaniei, aceasta fiind deja a patra acțiune de sterilizare desfășurată în comună, precum și partenerilor media care au promovat importanța sterilizării animalelor.

Reprezentanții Fight for Animals spun că vor reveni în curând cu detalii despre următoarea campanie, încurajând comunitățile din județ să susțină astfel de inițiative dedicate bunăstării animalelor.