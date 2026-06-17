Actaeon Books Baia Mare, în colaborare cu Revista de Cultură „Nord Literar” și Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, a organizat lansarea volumului de poezii „Atemporale”, semnat de Alexandru Sabou, profesor la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Volumul reflectă identitatea culturală a autorului, formată în spațiul germanistic, și reunește poezii scrise în perioada adolescenței, marcate de sensibilitate, melancolie și de primele semne ale unei deveniri poetice autentice.

Despre carte și autor au vorbit prof. dr. Daniela Sitar Tăut, director Actaeon Books, editor și prefațator al volumului, prof. dr. Delia Muntean și inspectorul școlar Maria Gabriela Pîrvu. Evenimentul a fost moderat de dr. Dana Buzura Gagniuc, director al revistei „Nord Literar”.

Potrivit Mariei Gabriela Pîrvu, poeziile lui Alexandru Sabou „poartă frumusețea discretă a lucrurilor care nu se pierd în timp”, reînviind prin versuri nostalgia copilăriei, fragilitatea clipelor și profunzimea sentimentelor umane. Volumul creează punți între trecut și prezent, între memorie și emoție, păstrând vie frumusețea unor trăiri care rămân, asemenea titlului, atemporale.

Lansarea a oferit publicului ocazia de a descoperi un univers liric sensibil și autentic, confirmând preocuparea autorului pentru valorile durabile ale poeziei și ale memoriei afective.