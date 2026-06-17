Cătălin Predoiu și-a dat demisia, miercuri, din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, rămânând, pentru moment, simplu membru al formațiunii politice, potrivit unor surse din partid.

Decizia vine în contextul tensiunilor interne din PNL, generate de poziționările diferite față de premierul desemnat Adrian Veștea. Conducerea partidului s-a reunit în Parlament pentru a discuta inclusiv posibilitatea convocării unui congres, în cadrul căruia ar putea fi luate măsuri disciplinare împotriva celor care au susținut noua formulă guvernamentală.

Surse politice susțin că demisia a fost depusă la secretariatul partidului în paralel cu aceste discuții interne, marcând o etapă de reorganizare la nivelul conducerii liberale.

Anterior, Cătălin Predoiu afirmase că soluția pentru depășirea blocajului politic ar fi un compromis prin instalarea unui guvern condus de Adrian Veștea și refacerea coaliției de guvernare până în 2027, considerând că situația politică actuală necesită o soluție rapidă și pragmatică.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost cel care l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea guvernului, context care a amplificat dezbaterile din interiorul PNL.