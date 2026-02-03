În cadrul Centrului de Zi „Luchian”, consilierea psihologică reprezintă un serviciu esențial, conceput pentru a răspunde nevoilor reale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități, precum și ale familiilor care îi însoțesc zi de zi pe acest drum.

Pentru beneficiarii centrului, consilierea psihologică înseamnă susținere emoțională, dezvoltarea abilităților de relaționare, gestionarea emoțiilor, creșterea stimei de sine și adaptarea la diferite situații de viață. Fiecare intervenție este adaptată vârstei, diagnosticului și posibilităților fiecărui copil sau tânăr, într-un cadru sigur și empatic. În același timp, știm că a fi părinte sau aparținător al unei persoane cu dizabilități nu este ușor. Presupune un efort emoțional constant, decizii dificile, griji, întrebări și, uneori, o oboseală care nu se vede. De aceea, consilierea psihologică din cadrul centrului este dedicată și aparținătorilor, oferindu-le un spațiu în care pot vorbi deschis, pot primi sprijin, claritate și încurajare.

Psihologul centrului își desfășoară activitatea atât cu beneficiarii înscriși în programul centrului, cât și cu cei din programul ambulatoriu, precum și cu aparținătorii acestora, individual sau în cadrul grupurilor de suport organizate lunar. Programul este conceput astfel încât să răspundă tuturor acestor nevoi, fără a afecta desfășurarea firească a activităților din centru.

Prin grupurile de suport pentru aparținători, deschise tuturor persoanelor care îngrijesc persoane cu dizabilități din municipiul Baia Mare, ne propunem să oferim nu doar sprijin emoțional, ci și informații utile și concrete, legate de drepturi, birocrație, sănătate și resurse comunitare, cu implicarea specialiștilor centrului și a invitaților din instituții partenere.

Consilierea psihologică, la Centrul Luchian, este despre a nu fi singur, despre a avea unde să întrebi, să înțelegi și să mergi mai departe, pas cu pas.

Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa direct Centrului de Zi „Luchian” – 0262.218242 sau 0736.104335.