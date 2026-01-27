Din cauza viiturilor puternice formate în urma ploilor din ultimele zile, calitatea apei brute din sursa ce alimentează cartierul Băița, oraș Tăuții Măgherăuș, a fost semnificativ afectată, fiind înregistrate depășiri ale parametrilor care nu permit tratarea apei conform normelor sanitare. Mai mult, acestea au condus și la colmatarea captării apei.

În aceste condiţii, vă informăm că alimentarea cu apă potabilă este întreruptă în cartierul Băița din Tăuții Măgherăuș, până la scăderea turbidității și crearea condițiilor necesare tratării apei. Menționăm că, de fiecare data când frontul de captare este colmatat ne vedem nevoiți să oprim Stația de Tratare și să efectuăm lucrări de spălare a bazinelor de decantare, a filtrelor și a bazinului de stocare.

Aducem la cunoștința consumatorilor că am mobilizat toate resursele materiale și umane și facem tot ce ne stă în putință să limităm intervalul de timp, în care apa distribuită nu se va încadra în parametri.

VITAL S.A. își cere scuze consumatorilor afectați de această măsură apărută independent de voința noastră.

Furnizarea apei va fi reluată imediat ce turbiditatea la sursă va scădea la un nivel ce va permite tratarea apei.

Relații suplimentare pot fi obținuțe la dispeceratul societății, tel. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372/752661.