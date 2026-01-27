În după-amiaza zilei de 26 ianuarie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la faptul ca în localitatea Vadu Izei a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, ocazie cu care au constatat faptul că cele sesizate se confirmă.

În fapt, o femeie de 36 de ani care conducea un autoturism pe direcția Sighetu Marmației- Berbești, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoutilitara care circula în fața sa, intrând astfel în coliziune cu aceasta.

De asemenea, în urma impactului, autoutilitara a fost proiectată într-un alt autoturism, care circula în fața sa.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoutilitarei, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările.

De reținut! Graba, neatenția și supraevaluarea abilităților sunt cauze frecvente ale accidentelor.

Distanța de siguranță nu vă încetinește, ci vă protejează.