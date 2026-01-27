Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș, alături de reprezentanți ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Răzoare au intervenit cu un utilaj pe râul Lăpuș pentru redirecţionarea apei spre albie. Din cauza unui zăpor (blocaj de ghețuri), pe malul drept apa s-a revărsat pe terenuri agricole, ajungând la gardul unei locuinţe.



Totodată, alte intervenții pentru dislocarea zăpoarelor au avut loc pe cursurile de apă:

• Botiza la Șieu;

• Suciu la Suciu de Jos;

• Iza la Bârsana și la Strâmtura.

Echipelese află în continuare în teren pentru a monitoriza formațiunile de gheață formate pe cursurile de apă și lucrările hidrotehnice.