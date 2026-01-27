Câte vieți frânte, câte familii destrămate, câți copii care nu au mai apucat să crească? Oameni smulși din casele lor, umiliți, deportați și uciși doar pentru ceea ce erau.

Și Maramureșul a cunoscut durerea holocaustului, a deportărilor, a comunităților evreiești șterse aproape complet, a trenurilor care au plecat și nu s-au mai întors. În spatele cifrelor sunt chipuri, nume, destine care au aparținut acestui loc.

Astăzi, avem datoria morală de a nu uita, de a spune adevărul și de a apăra demnitatea umană, pentru ca ura și extremismul să nu mai aibă niciodată puterea de a distruge vieți.

Dumnezeu să îi odihnească în pace.

Ionel Bogdan

Deputat PNL de Maramureș