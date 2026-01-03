Muzica face parte din natura umana și trebuie împărtășită cu cât mai mulți oameni💜.

Anul Aniversar cu numărul 67 al Ansamblului Folcloric Național ,,Transilvania”, aduce în fața publicului un proiect inedit. Concertul ,,Noi ne potrivim” al artistului Connect-R.

Această întâlnire de suflet între două genuri muzicale diferite este un manifest al iubirii sincere, al frumuseții naturale si al bunătății dintre oameni.

V-am pregătit momente unice si speciale, alaturi de Connect-R, live Band, Orchestra Nationala ,, Transilvania”, balerinii Ansamblului Folcloric Național ,,Transilvania” își vor da concursul Gavrila-Vorbe Bune, Andreea Ghitiu, Ioana Pricop, Silvia Timis, Gabriela Ardusatan, Aida Lihet, Iulia Ioana Vlad, Geo Ionut Filip.

Vor fi pe scena Ansamblurile de copii si tineri: ,,Mugurasii Maramureșului” si ,,Coconii Maramureșului”.

Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor ,,Lascăr Pană” din Baia Mare, sâmbăta 21 februarie, de la ora 18.00.

Bilete se pot procura de pe iabilet.ro si de la sediul Ansamblului din data de 5 ianuarie.

Echipa de producție:

manager: Iuliana Maria Dragoș, dirijor: Eduard Albina, Coregrafia: Pasca Lavinia și Daniel Bota, manager Connect-R: Marius China.