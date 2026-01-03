Peste 500 tone de material antiderapant au răspândit lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale şi judeţene pe principalele tronsoane de drum pentru combatarea poleiului, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

„Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a intervenit cu 20 de utilaje şi 141 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN17C, DN18B, DN19 şi pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Angajaţii societăţii Drumuri Poduri Maramureş au acţionat cu 33 de utilaje şi au răspândit 451 tone de material antiderapant. Carosabilul sectoarelor de drumuri naţionale este curat şi umed. Sectoarele de drumuri judeţene au partea carosabilă curată şi parţial umedă. Sunt tronsoane de drum în zonele de deal şi de munte cu partea carosabilă curată şi umedă. Fulguieşte în judeţ. În zona montană înaltă ninge, iar ninsoarea este viscolită de rafalele de vânt.Condiţiile meteorologice favorizează formarea poleiului”, a precizat reprezentantul Prefecturii.

Conform sursei citate, în zona montană ninge viscolit, iar viteza vântului a ajuns la 78 km/h.

„În zona de munte, ninsoarea este viscolită, iar vântul spulberă zăpada. Vântul a prezentat intensificări temporare de până la 37 km/h în Baia Mare şi de până la 78 km/h în zona de munte (…) Stratul de zăpadă măsura până la 26 cm în Baia Borşa, 19 cm la Moisei, 15 cm la Firiza, 13 cm la staţia meteo Iezer, 11 cm la Cavnic, 9 cm în Pasul Prislop, 8 cm în Pasul Gutâi, 5 cm în Baia Mare şi la Târgu Lăpuş, 2 cm la Sighetu Marmaţiei, 1 cm la Ocna Şugatag. Gheaţa este prezentă la malurile râurilor Cavnic, Ruscova, Iza, Mara, Vişeu Suciu, Cosău şi Botiza” a mai precizat Dan Bucă.

Cel mai rece a fost noaptea trecută şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer din Munţii Rodnei, minus 9 grade Celsius, în Pasul Prislop – 6 grade Celsius, în Pasul Gutâi şi la Cavnic, -5 grade Celsius, la Târgu Lăpuş şi Moisei, -3 grade Celsius la Ocna Şugatag, -2 grade Celsius, în Baia Mare, la Borşa, Baia Sprie, Băiuţ şi la Sighetu Marmaţiei.

Conducătorilor auto li se recomandă să conducă preventiv pe sectoarele de drum cu partea carosabilă pe care există polei, să îşi adapteze viteza în funcţie de valorile din trafic şi cele meteorologice, să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule aflate în trafic.