O lume plină de culoare și delicatețe îi așteaptă pe vizitatori începând cu 4 martie, la Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare. Expoziția temporară „Petale zburătoare – Fluturi de pe 5 continente” va putea fi admirată până în 10 august.

Evenimentul aduce în fața publicului exemplare spectaculoase de fluturi din întreaga lume, reunite într-o colecție impresionantă ce evidențiază diversitatea, fragilitatea și frumusețea acestor insecte fascinante. De la specii exotice, cu aripi în nuanțe vibrante, până la exemplare rare, expoziția oferă o incursiune vizuală în universul natural al celor mai grațioase zburătoare.

Colecția expusă aparține colecționarului Ardeleanu Gheorghe, căruia organizatorii îi adresează mulțumiri pentru generozitatea și pasiunea cu care a făcut posibil acest demers cultural.

Expoziția este deschisă publicului la sediul muzeului de pe bulevardul Traian nr. 8, Baia Mare.

Vizitatorii sunt invitați să descopere universul fascinant al fluturilor și să se bucure de o experiență vizuală deosebită, potrivită pentru toate vârstele.