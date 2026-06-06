Duminică, 7 iunie, prima după Rusalii (a Tuturor Sfinților), Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinților” din localitatea Tăuții de Sus, Protopopiatul Baia Mare, cu ocazia serbării hramului.

Duminică, 7 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Țeghea, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.