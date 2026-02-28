Azi, 28 februarie, în jurul orei 02.10, polițiștii orașului Șomcuta Mare au oprit pentru control un vehicul tip A.T.V., în localitatea Pribilești, care nu avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Polițiștii au constatat că acesta era condus de un bărbat de 39 ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că vehiculul nu este înmatriculat în circulație, iar bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma testării acestuia cu aparatul etilometru rezultatul a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz.