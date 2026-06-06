Vineri, 12 iunie, de la ora 13.00, în Sala de Conferințe a Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” va avea loc lansarea volumului „Prima aventură europeană a românilor : 1918-1940 : ideea europeană ca proiect și acțiune politică în memorialistica elitelor românești interbelice”, semnat de Ioan Avram Mureșan.

Cartea a apărut la Editura Marist, în anul 2026, și propune o incursiune în modul în care elitele românești interbelice au înțeles și promovat ideea europeană, prin prisma memorialisticii și a contextului politic dintre anii 1918-1940.

În cadrul evenimentului vor lua cuvântul Ion Papuc, Simion Mesaroș, Viorel Rusu și Cristian Mareș.

Moderatorul întâlnirii va fi Teodor Ardelean.