Se împlinesc 241 de ani de la momentul în care conducătorii Răscoalei țărănești din Transilvania, Horea, Cloșca și Crișan, au fost pedepsiți și executați cu o cruzime extremă, la Alba Iulia, pentru lupta lor împotriva nedreptăților sociale și a asupririi la care era supusă țărănimea iobagă.

Povestea celor trei lideri rămâne una tulburătoare și profund simbolică, continuând să impresioneze prin curajul și sacrificiul celor care au îndrăznit să se ridice împotriva constrângerilor nobiliare, în numele demnității și al dreptății sociale.

Horea (Vasile Ursu Nicula), Cloșca (Ion Oargă) și Crișan (Marcu Giurgiu) au condus una dintre cele mai ample și importante revolte țărănești din istoria Transilvaniei. Răscoala de la 1784–1785 a reprezentat un act de rezistență al iobagilor români împotriva abuzurilor feudale și a avut ecouri puternice inclusiv în Europa.

În urma acestei mișcări, moții din Munții Apuseni au obținut o serie de drepturi esențiale, printre care libertatea pășunatului, scutirea de cărăușie, desființarea servituții personale și a legării de glie, libertatea căsătoriilor fără consimțământul nobilului, precum și un acces mai larg la educație.

În memoria conducătorilor răscoalei, la Alba Iulia a fost ridicat Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, amplasat în fața Porții a III-a a Cetății Alba Carolina. Monumentul a fost realizat la inițiativa Societății ASTRA și a fost inaugurat la 14 octombrie 1937, în prezența regelui Carol al II-lea și a fiului său, Mihai I, pe atunci Voievod de Alba Iulia.

La mai bine de două secole de la sacrificiul lor, Horea, Cloșca și Crișan rămân simboluri ale luptei pentru libertate, dreptate socială și demnitate națională.