Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat, în luna ianuarie 2026, acțiuni ample de control în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, vizând operatori din industria agroalimentară care activează în domenii precum morărit, panificație, patiserie, producția de băuturi răcoritoare și alcoolice, dar și alte produse alimentare.

Potrivit Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene au fost efectuate 7.163 de controale la nivel național. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 226 de avertismente și 496 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 4.197.400 de lei.

„Ne dorim ca fiecare persoană să aibă încredere că produsele alimentare pe care le cumpără sunt sigure și respectă standardele de igienă și calitate. Prin controalele desfășurate la nivel național, ANSVSA urmărește atât prevenirea riscurilor pentru sănătate, cât și sprijinirea operatorilor pentru a respecta regulile, astfel încât alimentele care ajung pe masa cetățenilor să fie conforme și sigure”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, în cadrul ultimei întâlniri trimestriale cu reprezentanții structurilor teritoriale.

Acțiunile fac parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au vizat, în principal, verificarea condițiilor de igienă și întreținere a spațiilor, modul de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor finite, respectarea cerințelor de autorizare și funcționare, trasabilitatea și etichetarea produselor, precum și implementarea corectă a procedurilor bazate pe principiile HACCP.

Printre principalele neconformități identificate s-au numărat nerespectarea normelor de igienă (depozitare, spații, utilaje, autocontrol, protecție împotriva dăunătorilor), deficiențe în documentarea și aplicarea procedurilor HACCP, probleme legate de etichetare și ambalare, lipsa unor documente de trasabilitate, precum și neconformități privind starea de sănătate sau echipamentul de protecție al personalului.

În cadrul controalelor au fost prelevate și probe pentru analize de laborator, în vederea verificării respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise.

Reprezentanții ANSVSA reamintesc cetățenilor că pot face sesizări sau solicita informații privind siguranța alimentelor la numărul gratuit 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie.