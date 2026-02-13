Una dintre cele mai îndrăgite povești ale copilăriei, „Scufița Roșie”, revine pe scenă într-o nouă reprezentație dedicată celor mici. Spectacolul 🎭 „Scufița Roșie”, după Frații Grimm, va avea loc sâmbătă, 14 februarie, de la orele 10.00 și 11.30, la Teatrul de Păpuși Baia Mare.

Adaptarea celebrei povești clasice îi invită pe copii să retrăiască aventura fetiței cu coșulețul plin de bunătăți pentru bunica sa și să îl înfrunte, încă o dată, pe lupul cel rău, într-un spectacol plin de culoare, emoție și învățăminte.

Din distribuție fac parte Liliana Voș, Ruxandra Lăzărescu, Irina Oțoiu, Vlad Crișan, Mihaela Pop și Tudor Ostafie, actori care promit o experiență interactivă și captivantă pentru cei mici și pentru părinți deopotrivă.

Prețul unui bilet este de 12 lei. Tichetele pot fi achiziționate direct de la sala de spectacole (cash sau card), înainte de începerea reprezentației, sau pot fi rezervate telefonic la numărul 0730 270 926, de luni până vineri, între orele 11.00 – 16.00, și sâmbătă, între 12.00 – 13.00.

Reprezentanții teatrului îi așteaptă pe copii și părinți să redescopere împreună una dintre cele mai citite și iubite povești din toate timpurile.