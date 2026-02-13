Credincioșii sunt chemați sâmbătă, 14 februarie 2026, să participe la slujbele de pomenire a celor adormiți, care vor fi oficiate în toate bisericile din cuprinsul Patriarhia Română, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Potrivit învățăturii de credință creștin-ortodoxe, pomenirea celor trecuți la cele veșnice reprezintă o expresie a iubirii și a comuniunii dintre cei vii și cei adormiți. Biserica învață că omul este alcătuit din trup muritor și suflet nemuritor, iar rugăciunea pentru cei răposați este o datorie duhovnicească și un act de responsabilitate față de cei care nu se mai pot ruga pentru ei înșiși.

Din punct de vedere liturgic, ziua de sâmbătă este consacrată pomenirii morților, iar de-a lungul anului bisericesc sunt rânduite mai multe momente speciale de pomenire generală, cunoscute în tradiția populară drept „Moșii” – de toamnă, de iarnă și de vară – precum și sâmbetele morților din Postul Mare.

Cu prilejul slujbelor din 14 februarie, credincioșii pot aduce la altar pomelnice, prescură, colac, colivă, untdelemn și vin, dar și daruri pentru milostenie, oferite în numele celor adormiți. Participarea la Sfânta Liturghie și la slujba de pomenire este considerată cea mai importantă ofrandă adusă pentru odihna sufletelor.

Reprezentanții Bisericii îi îndeamnă pe credincioși să aprindă o lumânare și să înalțe rugăciuni pentru cei dragi trecuți la Domnul, subliniind că pomenirea lor este o dovadă de iubire și de neuitare, dar și un sprijin duhovnicesc pentru sufletele acestora.