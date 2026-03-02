În seara de 1 martie, în intervalul 21.00–23.00, polițiștii din cadrul Poliția Orașului Vișeu de Sus au desfășurat o acțiune în sistem integrat, alături de polițiști de frontieră și jandarmi maramureșeni, pe raza orașului Vișeu de Sus.

Activitățile au avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului, precum și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Totodată, în cadrul acțiunii s-a urmărit sancționarea comportamentelor antisociale și impunerea respectării legislației rutiere.

Pe parcursul intervenției, forțele de ordine au legitimat mai multe persoane și au verificat aproximativ 20 de autoturisme. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 2.000 de lei.

De asemenea, un autoturism care nu prezenta siguranță în trafic a fost scos din circulație, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare până la remedierea deficiențelor.

Reprezentanții structurilor implicate au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță în comunitate și consolidarea încrederii cetățenilor în forțele de ordine.