Un incident periculos a avut loc pe DJ186, în zona Mănăstirii Bârsana, unde un bolovan de mari dimensiuni s-a prăbușit de pe versant, ajungând pe partea carosabilă.

Conducătorul unui peridoc aflat în trafic a reușit să evite impactul direct cu bolovanul, însă manevra de evitare l-a făcut să piardă controlul vehiculului, care a ajuns în șanț. Din fericire, nu au fost raportate victime.

La fața locului intervin angajații de la Drumuri Județene, care acționează pentru îndepărtarea bolovanului de pe carosabil și scoaterea peridocului din șanț, în vederea reluării circulației în condiții de siguranță.

Autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită în zonă, întrucât există riscul unor noi desprinderi de pe versant.