Două echipe formate din elevi din România, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.

România a obţjnut două premii speciale la cea de-a 36-a ediţie a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă), care a avut loc în Riga, în Letonia, în perioada 15-20 septembrie, potrivit Ministerului Educaţiei.

Echipa formată din Alexandru Simedrea şi Christian Matei Cazacu a fost recompensată cu oportunitatea de a participa ca finalistă la Regeneron ISEF 2026 din Phoenix, Arizona.

Echipa formată din Sebastian Florin Tănase şi Dragoş Babuşanu a primit ca premiu European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH un stagiu de o săptămână la sediul din Schenefeld (metropola Hamburg) (European XFEL).

Participarea la EUCYS se face în urma unei selecţii la nivel naţional. La această ediţie, din România au participat 6 elevi cu 3 proiecte, calificate prin Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică:

– Analiza propagării undelor electromagnetice folosind microcontrolere (categoria Fizică). Autori: Vlad Pavel Geleriu şi Tudor Nicolae Grama, de la Colegiul Naţional ”Octavian Goga” Sibiu.